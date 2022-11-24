Певица Солоха "наехала" на Полякову за номер на "Танцах" в Грузии: почему он ее задел

В 4 выпуске грузинских "Танцев со звездами" Оля Полякова и Макс Ежов вышли на паркет в образах Солохи и черта из повести "Вечера на хуторе близ Диканьки". Они показали квикстеп под песню Верки Сердючки, но нарвались на критику певицы Солохи.

Исполнительнице хита "Ваша мати" Терезе Балашовой, которая выступает под сценическим именем Солоха, не понравилось, как Оля Полякова станцевала под Dancing Lasha Tumbai. Она раскритиковала ее пластику, обвинила в краже образа и напомнила о русском кокошнике.

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Солоха "наехала" на Олю Полякову за танцы

Какой ужас! Почему я это увидела? Ей к Солохе больше гибкости и легкости, как минимум! Мама покажет тебе, бабушка, чьи чары сильнее. Это уже ты перешла грань. И кокошник не поможет,

– пригрозила Солоха Поляковой.

Более того, певица почемуто считает, что в 4 выпуске грузинских "Танцев со звездами" коллега скопировала не ведьму с "Вечеров на хуторе близ Диканьки", а именно ее. Она напомнила, что Солоха – это ее официальная торговая марка, а красная повязка на голове – давняя фишка.

"Самые маленькие баллы в Грузии. Если бы они знали, что совсем недавно эта "певица" носила кокошник, а представляет Украину в образе украинской певицы СолоХи с официальным ТМ", – возмутилась артистка.

Певица Солоха поскандалила с Олей Поляковой / Скриншот из инстаграм-сторис

Певица Солоха поскандалила с Олей Поляковой / Скриншот из инстаграм-сторис

К слову, кокошник, за который Солоха упрекает Олю Полякову, та сожгла еще в августе – провела "мистический ритуал" на рассвете на Лысой горе в Киеве. Так певица "вырвала из себя все, что связывало ее с русским миром". Интересно, что кокошник она не носит с 2014, но все эти годы он был "забавным предметом" в ее костюмерной.