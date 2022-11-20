В октябре Оля Полякова стала послом проекта "Протезы для Несокрушимых" и инициировала сбор средств на лечение, реабилитацию и протезирование военных. За три часа инстаграм-марафона с участием звезд она планировала выручить миллион гривен. Однако защитник Мариуполя Михаил Дианов в два раза увеличил результат. Он пожертвовал 1 миллион 700 тысяч гривен, которые украинцы собрали ему после плена.

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Оля Полякова встретилась с Михаилом Диановым

Певица встретилась с защитником "Азовстали", чтобы лично поблагодарить за рекордный вклад в лечение тех, кто потерял конечности во время исполнения служебного долга.

Я невероятно благодарна Михаилу Дианову, легендарному защитнику Мариуполя за то, что он сделал и продолжает делать для Украины. Его сумма пожертвования составила рекордные 1 миллион 700 тысяч гривен. Это просто фантастически,

– прокомментировала Оля Полякова.

Сам морпех рассказал, что долго не знал, куда пристроить оставшиеся деньги со сбора на свое лечение, ведь за чуть больше суток ему задонатили 6,8 миллиона гривен. Благодаря тому, что Полякова присоединилась к команде реабилитационного центра Unbroken, Дианов узнал о проекте "Протезы для Несокрушимых" и 1 миллион 700 тысяч передал на закупку бионических протезов.

"Я искал варианты, как переадресовать часть вашей помощи именно тем, кто как и я нуждается в возвращении возможности обнимать родных обеими руками, а также ходить, возможно, и держать оружие. Это очень важное для меня направление, и я нашел тех, кто уже помог многим ветеранам. Спасибо Оле за очень своевременную инициативу и то, что именно благодаря ей я узнал о проекте", – отреагировал сам защитник.

Это все ваша помощь, за которую я снова говорю спасибо,

– обратился Михаил Дианов к украинцам.

Оля Полякова с Михаилом Диановым / Фото из пресс-службы певицы

Оля Полякова с Михаилом Диановым / Фото из инстаграма певицы

Оля Полякова с Михаилом Диановым / Фото из инстаграма певицы

Напомним, к благотворительной инициативе Оли Поляковой присоединились Маша Ефросинина, Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, Юрий Горбунов, Анри Джохадзе, Таня Пилипчук, Алексей Суханов, Даша Астафьева, Жан Беленюк и Михаил Юрчук.