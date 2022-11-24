Исполнительнице хита "Ваша мати" Терезе Балашовой, которая выступает под сценическим именем Солоха, не понравилось, как Оля Полякова станцевала под Dancing Lasha Tumbai. Она раскритиковала ее пластику, обвинила в краже образа и напомнила о русском кокошнике.

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Солоха "наехала" на Олю Полякову за танцы

Какой ужас! Почему я это увидела? Ей к Солохе больше гибкости и легкости, как минимум! Мама покажет тебе, бабушка, чьи чары сильнее. Это уже ты перешла грань. И кокошник не поможет,

– пригрозила Солоха Поляковой.

Более того, певица почемуто считает, что в 4 выпуске грузинских "Танцев со звездами" коллега скопировала не ведьму с "Вечеров на хуторе близ Диканьки", а именно ее. Она напомнила, что Солоха – это ее официальная торговая марка, а красная повязка на голове – давняя фишка.

"Самые маленькие баллы в Грузии. Если бы они знали, что совсем недавно эта "певица" носила кокошник, а представляет Украину в образе украинской певицы СолоХи с официальным ТМ", – возмутилась артистка.

Певица Солоха поскандалила с Олей Поляковой / Скриншот из инстаграм-сторис

Певица Солоха поскандалила с Олей Поляковой / Скриншот из инстаграм-сторис

К слову, кокошник, за который Солоха упрекает Олю Полякову, та сожгла еще в августе – провела "мистический ритуал" на рассвете на Лысой горе в Киеве. Так певица "вырвала из себя все, что связывало ее с русским миром". Интересно, что кокошник она не носит с 2014, но все эти годы он был "забавным предметом" в ее костюмерной.