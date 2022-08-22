Украинская певица Оля Полякова развивала карьеру в основном на русский и русскоязычный рынок. В ее образе часто фигурировал кокошник – российский головной убор, с которым звезда решила попрощаться на 6 месяце великой войны.

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Оля Полякова сожгла кокошник

Исполнительница сожгла кокошник в прямом эфире. Она вышла на Лысу гору в Киеве и бросила наряд в костер.

Люди хотят вырвать из себя все, что их связывало с русским миром, который пришел в их дома с войной, принес смерть, скитания, слезы и горе. Люди массово переходят на украинский язык, чтобы быть частью одной нации, одной культуры, истории. Артисты играют в этом процессе не последнюю роль,

– поделилась Оля Полякова.

Как Оля Полякова курила кокошник: смотрите видео

"Мой первый большой успех пришел с образом, который уже в прошлом, но по-прежнему его хорошо помнят. Головной убор, российский кокошник сделал меня известной и узнаваемой артисткой далеко за пределами Украины. И хотя я отказалась от кокошника уже много лет назад, сменив его на корону, он казался мне невинным и забавным предметом, просто занимавшим место в моей костюмерной".

Оля Полякова отметила, что теперь не считает кокошник сценическим атрибутом, ведь это символ культуры, которая пришла с войной. Потому ему не место в костюмерной. Певица добавила, что и сожгла кокошник по-особому. Также она прокляла оккупантов.

Я решила совершить обряд очищения на холмах Татарки, где стояли древнеславянские поселения и проводили мистические ритуалы наши предки. Я хочу, чтобы все, кто идет к нам с войной на границе, у них забирались ноги и руки, чтобы при одном мнении о том, чтобы идти в Украину, у них голова болела и рвало. Чтобы вам здесь было поделано,

– эмоционально выразилась звезда.

Интересно, что Поляковой не раз упрекали за кокошники, ведь так, по мнению коллег, она несла так называемый "русский мир" в Украине.

Оля Полякова добавила, что теперь в ее карьере и жизни новая страница. Она готовит новые украиноязычные песни и альбом.

Как Полякова курила кокошник / Фото из инстаграма певицы