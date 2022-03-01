Солистка группы KAZKA волонтерит с мамой: как они помогают армии – фото

Лидер группы KAZKA родом из Харькова. Пока ее родной город обстреливают "Градами", она не падает духом и помогает армии. Вместе с мамой Александра Зарицкая записалась в волонтеры и теперь плетет маскировочные сетки.

На шестой день войны украинские звезды поняли, что просить российских коллег не молчать – бесполезно, поэтому взялись помогать военным, кто чем может. Солистка группы KAZKA, например, пошла в одну из школ плести маскировочные сетки. С собой она взяла маму Татьяну.

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Слава Украине. 1 марта мы с мамой записались волонтерами. Будем помогать, чем можем… Очень быстро научились плести маскировочные сетки. Никогда не могла бы подумать, что мы будем осваивать новую профессию, но выходит неплохо,

– поделилась Александра Зарицкая.

"Новая реальность – дети в школах плетут сетки, чтобы маскировать нашу технику, солдат. Руки нужны. В тех областях, где немного тише, можно приходить и помогать", – добавила артистка. Кроме того, лидер KAZKA показала школьников, которые работали бок о бок с ней и пели хит "Океана Ельзи" – "Все буде добре".

Александра Зарицкая волонтерит с мамой / Скриншот с видео

Александра Зарицкая волонтерит с мамой / Скриншот с видео

К слову, когда женщины помогают Украине продовольствием или плетут сетки военным, то звездные мужчины массово вступают в ряды терробороны .

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