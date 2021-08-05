Солистка Go_A отдыхает в Карпатах: эффектные фото из отпуска
Источник:инстаграм Екатерины Павленко
В то время как большинство звезд украинского шоу-биза выгреваются на зарубежных курортах, солистка группы Go_A путешествует по Украине. 32-летняя Екатерина Павленко отправилась в Карпаты. Сейчас она наслаждается пейзажами Яремче.
Звезда Евровидения-2021 не стала лететь за границу, выбрав взамен активный отдых в Украине. Она гуляла по густыми карпатскими лесам в Буковеле и заезжала на кофево Львов.
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Сейчас солистка группы Go_A остановилась в туристическом городке Яремче на Ивано-Франковщине. Она опубликовала эффектные фото возле известного водопада пробой.
Для прогулки Екатерина Павленко выбрала образ в привычном для себя стиле total black. На ней брюки-бананы, широкая футболка, удобные кроссовки, рюкзак и платочек с белым принтом. Этот аутфит солистки группы Go_A свидетельствует о ее активном отпуске.
Время чувствовать,
– подписала Екатерина Павленко.
Солистка Go_A в Яремче / Фото из инстаграма Екатерины Павленко
Солистка Go_A в Яремче / Фото из инстаграма Екатерины Павленко
Солистка Go_A в Яремче / Фото из инстаграма Екатерины ПавленкоОтметим, после феерического выступления на Евровидении-2021 гонорары группы Go_A существенно подскочили. Музыканты стали зарабатывать втрое больше. Несмотря на это Екатерина Павленко не живет на широкую ногу.
Едва ли не единственной украинской звездой, которая сейчас также проводит отпуск в Украине, является телеведущая Леся Никитюк. С родителями она отдыхает на Днестре, в туристическом комплексе в Черновицкой области. Правда, на украинский курорт она отправилась после Турции и Черногории.