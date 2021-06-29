Видео, где солистка Go_A лепит вареники с вишнями под SHUM, собрало миллион просмотров

Украинская группа Go_A через месяц после Евровидения-2021 до сих пор не теряет популярности! Забавный видеоролик, где музыканты и солистка Екатерина Павленко исполняют SHUM в акустической версии под приготовление вареников, уже "перевалило" за миллион просмотров. Его снимали в рамках проекта Wiwi Jam at Home.

Забавный ролик, где Екатерина Павленко в фартуке и с повязкой на голове лепит вареники с вишнями, появился в сети 21 мая – за день до грандиозного финала Евровидения. Фанаты с нетерпением ждали выступление украинцев, которое в итоге завоевало 5 место на "соревнованиях", но в то же время была возможность поднять себе настроение необычным видео от музыкантов.

К слову Первая украиноязычная песня в истории: трек SHUM дебютировал в чарте Billboard

Go_A – SHUM акустическая версия: смотреть видео онлайн

В новой, акустической версии песни SHUM группа сменила электронные инструменты на акустическую гитару, кахон и контрабас. Также музыканты надели белые защитные костюмы, которые ранее можно было увидеть в видеоклипе к первой версии песни "Шум". Музыканты уже поделились радостной новостью в инстаграм, что в ютубе их акустический номер прослушали более миллиона раз и по этому случаю дали небольшое интервью. Go_A рассказали, как изменилась их жизнь после Евровидения и о предстоящих концертах за рубежом.

В этом году у нас будут концерты в Литве, Эстонии и Нидерландах, и мы надеемся, что их будет больше. Мы хотим выступать вживую везде, где есть возможность показать людям, насколько мы их любим и насколько прекрасной может быть украинская музыка,

– рассказал Тарас Шевченко.

Музыканты также поблагодарили поклонников за постоянно поддержку со всех уголков мира.



Как Go_A покоряют мир / Инфографика 24 канала