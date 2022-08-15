Лидер Metallica Джеймс Хетфилд ушел от жены после 25 лет брака, – СМИ

Американский музыкант Джеймс Хетфилд развелся в 59 после 25 лет брака. Он ушел от жены Франчески, которая родила ему троих детей.

По информации инсайдеров, инициатором развода стал сам Джеймс Хетфилд, именно он подал документы на развод. Это произошло еще в начале 2022 года, однако сплыло в прессе только сейчас.

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Лидер Metallica расстался с женой

В источнике говорится, что разводил Джеймса и Франческу Хетфилд суд в штате Колорадо. После разрыва они якобы сохранили теплые отношения и продолжают общаться ради трех общих детей – 24-летней Кали Теэ, 22-летнего Кастора Вирджила и 20-летней Марчеллы Франчески.

Фронтмен Metallica Джеймс Хетфилд с экс-женой Франческой / Фото из инстаграма музыканта

Как Metallica помогает Украине

Американские рокеры из Metallica поддерживают Украину в войне с россией. В июне они собрали 1 миллион долларов в помощь организации World Central Kitchen, кормящей пострадавших от войны. Сами музыканты внесли вклад в сумме 500 тысяч долларов, а их фаны задонатили остальное, покупая мерч Metallica.

Кроме того, на одной сцене с легендарными рокерами выступила украинская группа The Hardkiss. Это произошло на фестивале Prague Rock в Праге.

с Франческой лидер Metallica Джеймс Хетфилд познакомился в 1992 году, а женился в 1997-м. Он публично благодарил ее за то, что обуздала его своенравный характер и помогала в трудные времена. Она время от времени ездила с ним в мировые туры.