Сохранить каждый момент, – жена Виктора Павлика снялась в трогательной фотосессии с сыном
Источник:инстаграм Екатерины Репяховой
Жена музыканта Виктора Павлика показала миловидные фото с сыном Михаилом. Екатерина Репяхова растрогала сеть новыми фотографиями.
Жена известного украинского певца Виктора Павлика поделилась новыми фото на личной странице в инстаграме. Она показала кадры из фотосессии с сыном, в которой снялась недавно.
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Новые фото Репяховой с сыном
Жена Виктора Павлика позировала перед камерой на темном фоне. Для съемки она надела черное трикотажное платье на длинный рукав с вырезами до бедер.
Екатерина Репяхова дополнила элегантный образ серьгами-кольцами, кольцом и черным маникюром в стиль к фотосессии. Волосы она собрала в аккуратный пучок, накрутив в локон одну прядь.
На лице звездная жена сделала легкий макияж. Она подчеркнула глаза блестящими тенями и накрасила губы нюдовой помадой.
Екатерина Репяхова с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой
Возлюбленная музыканта позировала с 7-месячным сыном Михаилом на коленях. Он предстал в стильных темных джинсах и бело-красной рубашке с клетчатым принтом.
Просто очень люблю своего сына. И счастлива, что жизнь мне подарила материнство. Хочется сохранить в памяти каждый момент,
– подписала фото Катерина.
Екатерина Репяхова с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой
Екатерина Репяхова с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой
Екатерина Репяхова растрогала сеть новыми кадрами с сыном. Поклонники активно обсуждают снимки в комментариях:
- "Класнючие";
- "Сынуля очень клевый";
- "Прекрасные фото";
- "Так улыбается всегда";
- "Очень красивый мальчик";
- "Как это мило";
- "Очень красивые";
- "Какие замечательные фотографии".
Заметим, недавно Виктор Павлик и Екатерина Репяхова вернулись с отдыха в Буковеле. Там они проводили зимний отпуск с начала 2022 года. Жена артиста активно делилась живописными фотографиями и рассказывала о финансовой стороне каникул.