София Ротару впервые за долгое время обратилась к фанам на украинском: почему она объявилась

София Ротару почти не появляется в публичном пространстве и не дает интервью. Время от времени певица "выходит" в инстаграм-сторис и обращается к подписчикам. Так, 7 апреля она поздравила украинцев с Благовещением.

Пока одни российские гастролеры "стелятся" перед оккупантами, чтобы те не отменили их концерты, а другие оправдываются за многолетнюю карьеру в стране-агрессоре и публично помогают украинцам, София Ротару сидит молча. Под санкции СНБО она не попала, потому что еще 28 февраля 2022 года написала, что "российские ракеты уничтожают мирных жителей".

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София Ротару обратилась к фанам на украинском

В один из важнейших христианских праздников София Ротару объявилась в инстаграме и поздравила с Благовещением. Примечательно, что к поклонникам она обратилась на родном украинском языке.

Поздравляю вас с праздником Благовещения,

– лаконично написала София Ротару.

София Ротару поздравила с Благовещением / Скриншот с инстаграм-сторис

Напомним, ходят слухи, что София Ротару больше не хочет зарабатывать кровавые рубли и даже отказалась петь для россиян на корпоративе. Ей якобы предлагали 100 тысяч евро за выступление на дне рождения в Эмиратах, но даже такая удивительная сумма не соблазнила артистку.

К тому же в свой день рождения, 7 августа 2022 года, София Ротару просила поддержать гуманитарную инициативу "БОН бокс", которая помогает женам и детям военнослужащих, матерям с детьми, потерявшими отца и мужа на войне. Она сама как будто бы поддерживает проект "с первых дней начала полномасштабной войны".