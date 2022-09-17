Об этом Михаил Решетняк объявил 16 сентября, через четыре месяца после того, как якобы порвал с лейблом Black Star после 7 лет совместной работы. Чтобы "выстелиться" перед россиянами, брат TAYANNA даже удалил все посты, в которых осуждал войну и поддерживал родную Украину.
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Миша Марвин "переобулся" и вернулся в русский Black Star
Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин. В 99% случаев нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы. Так и вышло. Мы с Пашей и Вальтером все обсудили. Больше нет никаких недопониманий. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями,
– похвастался Михаил Решетняк.
"Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом", – добавил брат TAYANNA.
Родной брат TAYANNA Миша Марвин вернулся в Black Star / Фото с инстаграма предателя
Ради Black Star брат TAYANNA удалил посты в поддержку Украины
Хотя на момент российского вторжения Михаил Решетняк был в Дубае, но долго "мялся" и поддержал Украину только 2 марта. Он снял видео, в котором обратился к тем, кто считает войну "военной операцией" и попросил задуматься. Тогда он не осудил россию и распространял нарратив, что "большинство русских людей не хотят этой войны, как и украинцы". 21 марта певец четко написал, что "против войны, против убийств".
Однако все его посты в поддержку Украины куда-то исчезли. После 23 февраля и до 4 мая, когда он объявил, что больше не Миша Марвин, в его инстаграм-профиле "пробели".
Как Мишу Марвина затравили украинцы
В комментариях брату TAYANNA сразу же "прилетело". Кроме "дно" и "разочарования", пишут еще и следующее:
- "А что такое? Передумал?";
- "Он удалил все в поддержку Украины и работает на раше. Вот предательская морда";
- "Деньги, слава, жадность омрачают ум и сердце. Трусость – это все, чему могла научить рашка";
- "В 99% случаев все решают деньги, это именно тот случай";
- "Где посты в поддержку Украины, запроданец?";
- "Как говорится, в семье не без вылупка";
- "В Украину можешь больше не возвращаться".