В пятницу, 16 сентября, список так называемых "иностранных агентов" в россии пополнился. К таким отнесли пародиста и мужа примадонны Аллы Пугачевой Максима Галкина.

Важно Россия признала шоумена Максима Галкина иностранным агентом

Как Галкин отреагировал на "звание" иноагента в россии

На решение министерства юстиции Максим Галкин отреагировал мгновенно. Теперь в шапке его инстаграм-профиля с 9,4-миллионной аудиторией красуется надпись: "Признан минюстом россии иноагентом".

Скриншот из инстаграма Максима Галкина

Кроме того, в инстаграм-сторис Максим Галкин опубликовал афиши своих будущих концертов в Литве – в Вильнюсе, Калайпеде, Каунасе и Шяулае. Конечно же, не забыл написать: "Максим Галкин признан минюстом рф иноагентом".

Скриншот из инстаграм-сторис Максима Галкина

Интересно, что Максим Галкин вернулся из Израиля и сейчас находится в россии. Два дня назад он запостил видео, на котором показал, как его дети Лиза и Гарри собираются в школу. "Привет из дома. Детки в школу собираются", – смело подписал шоумен, не скрывая свое местонахождение.

Почему Галкина признали иноагентом

В список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов", Максим Галкин попал за якобы политическую деятельность и получение помощи от иностранного источника. В российском министерстве юстиции считают, что таким источником является Украина.

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