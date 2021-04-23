Кристина опубликовала чувственное сообщение на личной странице в инстаграме. Она обнародовала фото, где держит маму за руку и рассказала, что произошло.

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Кристина Горняк о болезни матери

В среду в 7:30 мама Кристины позвонила ей с криками и слезами: "Тогда я подумала, что мое сердце остановится. Через 40 минут я была уже у нее. Приехала быстрее, чем скорая помощь".

Я сидела рядом и понимала, что готова отдать все, сделать все, только чтобы помочь ей и утолить боль. Узнала, что у мамы многоосколочный перелом коленной чашечки. Была шокирована,

– написала в публикации Кристина.

Горняк начала поиски лучших врачей. Надежду оперировали 4 хирургов, теперь ее ждет длительная реабилитация и выздоровление.

Итог этого рассказа очень прост: берегите себя, своих родителей и родных, цените время, которое проводите с ними!

– отметила Кристина.