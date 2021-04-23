Кристина опубликовала чувственное сообщение на личной странице в инстаграме. Она обнародовала фото, где держит маму за руку и рассказала, что произошло.
Читайте также С ума сошли, – представители Андрея Данилко прокомментировали слухи о проблемах со здоровьем
Кристина Горняк о болезни матери
В среду в 7:30 мама Кристины позвонила ей с криками и слезами: "Тогда я подумала, что мое сердце остановится. Через 40 минут я была уже у нее. Приехала быстрее, чем скорая помощь".
Я сидела рядом и понимала, что готова отдать все, сделать все, только чтобы помочь ей и утолить боль. Узнала, что у мамы многоосколочный перелом коленной чашечки. Была шокирована,
– написала в публикации Кристина.
Горняк начала поиски лучших врачей. Надежду оперировали 4 хирургов, теперь ее ждет длительная реабилитация и выздоровление.
Итог этого рассказа очень прост: берегите себя, своих родителей и родных, цените время, которое проводите с ними!
– отметила Кристина.
В комментариях к публикации подписчики Горняк желают ее матери скорейшего выздоровления.
- "Вашей маме скорейшего выздоровления, а вам терпения!"
- "Быстрого выздоровления!"
- "Здоровья маме и всей семье!"
- "Маме скорейшего выздоровления! Вам успехов!"
- "Быстрого выздоровления маме! Вам терпения и сил со всем справиться!"