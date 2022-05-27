"Снова прекратили общение": какие отношения Анастасии Приходько с мамой во время войны
Источник:"Слава +"
Украинская певица Анастасия Приходько впервые за три года во время войны пообщалась с матерью. Но потом они снова рассорились и перестали держать контакт.
Исполнительница Анастасия Приходько благодаря войне впервые помирилась с матерью. Однако они держали связь недолго.
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Анастасия Приходько об отношениях с мамой
Певица рассказала, что после начала полномасштабного вторжения она недолго поговорила с мамой, но впоследствии между ними возник конфликт.
У нас был непродолжительный разговор, я скажу откровенно. Мы где-то были на связи 5 дней, а потом она что-то "вымочила" и все. Ну не меняется человек,
– призналась Анастасия.
"Но когда она написала, впервые за три года, я думаю так: война, не знаю, что может случиться. Я ей написала, что я за все прощаю. Чтобы она знала, что я не держу на нее зла, хотя мне было очень тяжело, оно там...", – добавила звезда.
Анастасия Приходько добавила, что ей было важно, чтобы мама знала, что ее простили: "Но для меня было важно, чтобы она знала, что все хорошо, и даже когда снова случились определенные истории между нами, я говорю: ты уже знаешь, что я тебя простила. Но сделаем так, чтобы сейчас у меня не было этих дополнительных нервов. И мы снова прекратили любое общение".
Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн
Какими были отношения у Приходько с мамой
- Около года назад Анастасия Приходько признавалась о "предательстве" со стороны родных. Поэтому она прекратила общение со всей семьей. Однако в детали звезда не удавалась. Хотя раньше рассказывала, что сложные отношения с мамой у Приходько были еще в юном возрасте.
- К тому же мама артистки, Оксана Михайловна пять раз видела 6-летнего внука Гордия. В то время как пятимесячного Луку не посещала совсем.
- Мама Анастасии написала звездной дочери в первую неделю полномасштабной войны: "Мне через неделю написала мать, и я ей ответила. Решила, что сейчас не пора выяснять с ней отношения. Подумала, если ей так легче, если она набралась смелости за три года написать, так я думаю, что в такое время, наверное, надо общаться".