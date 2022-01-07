Снова мамочка: модель Эшли Грэм родила двойню

Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм во второй раз познала радость материнства. У женщины и ее мужа, фотографа Джастина Эрвина, утром 7 января родились два мальчика.

Об очень ожидаемом появлении на свет малышей манекенщица Эшли Грэм рассказала в своем профиле в инстаграм-сторис. По ее словам, событие произошло очень рано 7 января, и она еще пока не может показать фотографии или поделиться другими деталями родов, которые произошли на 41-й неделе беременности.

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Джастин и я рады сообщили, что наши мальчики появились на свет. Это случилось утром дома, и они счастливы и здоровы. Мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя, и побыть вместе с мужем и тремя парнями, но я действительно не могу дождаться, чтобы поделиться большей информацией с вами. С любовью, Эшли Грэм,

– написала в сети счастливая мамочка.



Пышнотелая модель Эшли Грэм родила двойню / Фото из инстаграм-сторис

Отметим, что своего первого малыша Исаака модель также рожала дома вместе с мужем и несколькими помощницами. Своего сына она воспитывала в 2020 – 2021 годах в условиях пандемии на семейном ранчо. Сейчас ее муж Джастин Эрвин распространил сообщение Эшли в своих "сторис" и добавил, что благодарен Богу за его суперсилу. Также он поблагодарил фанатов за молитвы и поддержку, и добавил, что любит Эшли.

Что известно о второй беременности Эшли Грэм