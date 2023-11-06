Стася Ровинская призналась, где живет ее мама-путинистка Снежана Егорова

Скандальная телеведущая Снежана Егорова поддерживает кровавую политику Путина и не осуждает полномасштабную войну. В то же время, ее дочь Анастасия Ровинская, которая жила в Киеве до 24 февраля 2022 года, поддерживает Украину.

Актриса ранее заявляла, что не несет ответственности за действия и слова матери. К тому же она признавалась, что они долго не поддерживают связь. Теперь Стася поделилась, обижается ли из-за этого на маму. Кроме того, она рассекретила, где находится Снежана Егорова.

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Анастасия Ровинская об отношениях с мамой

Актриса хоть и простила свою мать, но она приняла решение полностью разорвать с ней отношения. Стася убеждена, что любое общение с Егоровой не имеет смысла.

У меня нет обиды, но зачем мне себя переламывать, чтобы искать какие-то пути, искать что-то хорошее, "потому что это мама". Я не хочу этого делать. Этот человек не заслуживает внимания. Я ее полностью вычеркнула,

– отметила Ровинская.

Где теперь живет Снежана Егорова

Стася сообщила, что Снежана Егорова вместе с тремя младшими детьми перебралась в Турцию.

Добавим, старших дочерей Анастасию и Александру Снежана Егорова родила от музыкального режиссера Семена Горова. Кроме того, у Егоровой есть еще трое детей, которых она родила от известного шоумена Антина Мухарского.

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Скандальные высказывания Снежаны Егоровой

Летом 2020 года телеведущая пренебрежительно высказалась об украинских героях, назвав их "рагулями и деревенщиной". Кроме того, Егорова заявила, что ими руководит острая суицидальная решимость, готовность пожертвовать своей жизнью ради любимой Родины.

В 2021 году Снежана высмеяла закон о государственном языке. Она тогда отметила, что украинский язык нужен только людям, работающим в сфере обслуживания.

Кроме того, телеведущая публично заявляла, что поддерживает Путина. Она распространила видео с прокремлевского ютуб-канала и посоветовала своим читателям посмотреть его "как акт экзорцизма".

"Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания! Смотрите, как акт экзорцизма! Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом!", – написала знаменитость.