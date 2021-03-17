Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская в очередной раз потрясла признанием. Знаменитость рассказала, что изменяла первому мужу. Также поделилась, что готова простить измену.

Слава Каминская дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни. В частности, артистка вспомнила случай, когда изменила избраннику.

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Измена Славы Каминской

Во время разговора со Славой Деминым знаменитость поразила резонансным признанием. Ведущий поинтересовался у певицы, смогла бы она простить измену в отношениях. Каминская уверенно ответила "да".

Тогда Демин спросил, изменяла ли когда-то Каминская, находясь в отношениях.

Да, было такое. Но это произошло давно. Эдгару (Каминскому, – Showbiz 24) не изменяла. А раньше случалось,

– призналась артистка.

Интервью Славы Каминской: смотрите видео онлайн

Личная жизнь Славы Каминской

27 июня 2012 года Слава Каминская вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Однако этот союз был недолгим. Уже через год супруги объявили о разводе.

16 июля 2014 года исполнительница во второй раз пошла под венец. На этот раз ее избранником стал пластический хирург Эдгар Каминский.

В декабре того же года у пары родился сын Леонард.

6 декабря 2015 года Слава Каминская родила дочь Лауру.

Но этот брак быстро распался. 1 июля 2019 года Слава и Эдгар расстались.

Ради детей экс-возлюбленные продолжают общаться. Им удалось сохранить теплые отношения.

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