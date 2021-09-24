Слава Каминская впервые выпустила песню на украинском языке
Источник:ютуб SLAVA KAMINSKA
Сольная певица Слава Каминская представила свою первую украиноязычную песню "Подзвони". Звезда призналась, что еще никогда не ждала премьеру с таким волнением.
Бывшая солистка группы "НеАнгелы" и певица Слава Каминская представила третью сольную композицию. Впервые в ее репертуаре появилась песня на украинском языке.
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Новая песня Славы Каминской
В инстаграме звезда рассказывала, что с нетерпением ждала премьеру песни "Подзвони".
Я заслушала эту песню до дыр... Ни одну премьеру не ожидала так сильно и волнующе. Моя первая песня на украинском языке,
– рассказала Слава Каминская.
Исполнительница поделилась, что в песне рассказывает о переживаниях героини, которая вышла из любовного треугольника.
"Она пытается отпустить ситуацию, но не в состоянии отпустить любовь", – прокомментировала звезда.
SLAVA KAMINSKA – "Подзвони": слушайте песню онлайн
Реакция сети на первую украинскую песню Каминской
Большинство поклонников довольны новой композицией певицы. Они отмечают, чтобы знаменитость и в дальнейшем писала на родном языке.
- "Украинский голос звучит завораживающе! Масштабнее! А одновременно очень нежно и чувственно! Спасибо!";
- "Слава, вы очень круто звучите на украинском. Классный трек. Продолжайте";
- "С первых секунд – мурашки... Очень сильно и так красиво. Украинский прекраснен. Продолжайте творить, успехов";
- "Очень круто. И музыка и слова, все понравилось, а голос на украинском звучит так волшебно, уверенно и чувственно, продолжайте нас радовать такими песнями";
- "Песня великолепная, как и Слава! Хотелось бы слышать еще больше песен, поэтому творите, у вас это получается";
- "Так приятно когда украинские артисты поют на родном языке. Очень красиво звучит";
- "Это что-то нереальное. Каждая фраза, как цитата. Браво, Слава!".
Предыдущие сольные релизы Славы Каминской
- Драматическая и лирическая песня "911" о бывших.
- Яркий и самоироничный клип на песню Slava Bogu.