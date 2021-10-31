Слава Каминская показала, как гуляет с детьми: больную COVID-19 звезду раскритиковали в сети

Пять дней назад Слава Каминская сообщила, что больна коронавирусом. На выходных она опубликовала инстаграм-сторис с прогулки с детьми. В сети на певицу набросились с обвинениями, что она подвергает опасности соседей и других людей.

Во вторник, 26 октября, Слава Каминская получила положительный результат ПЦР-теста. Следующие несколько дней экс-участница "НеАнгелов" провела в полной самоизоляции, а на выходных вышла на улицу с детьми – сыном Лео и дочерью Лаурой. Тысячи фолловеров раскритиковали ее за то, что она гуляет среди людей, не излечившись от коронавируса.

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"Мне прилетели обвинения в том, что я не думаю об окружающих и подвергаю опасности своих соседей", – рассказала певица. Она не стала отмалчиваться и публично ответила хейтерам.

Слава Каминская заверила, что выйти на улицу ей посоветовал врач. Более того, во время прогулки по территории жилого комплекса она якобы не снимала маску и придерживалась социальной дистанции. Артистка и в самом деле держалась подальше от людей, однако ее сын и дочь смело контактировали с другими детьми.

Попробуйте использовать свои мозги по назначению и подумайте о том, что своим поведением вы отбиваете у нормальных, социально ответственных людей всякое желание честно информировать о своем заболевании,

– резко заявила Слава Каминская.



Больная COVID-19 Слава Каминская на прогулке / Фото из инстаграм-сторис певицы

Стоит добавить, накануне экс-участница группы "НеАнгелы" признавалась, что "ужасно тупит, ленится, кашляет и дуреет" из-за коронавируса. Ей досаждают и другие симптомы COVID-19 – заложенность носа, повышенная температура, отсутствие обоняния и вкуса.

Слава Каминская не была вакцинирована от COVID-19. Тогда как прививка – лучший способ защитить себя от госпитализации и смерти. Минздрав передает, чтос коронавирусом –

Полный текст публикации Славы Каминской:

Меня не перестает удивлять наш народ, который, не изучив предмета, начинает давать экспертные оценки, уровню которых могли бы позавидовать крупнейшие светила современной медицины.

Я, как ответственный человек, открыто сообщила в своих социальных сетях о заболевании. Следуя рекомендациям врачей, пользуясь средствами индивидуальной защиты и соблюдая социальную дистанцию, совершала пешие прогулки на открытом воздухе на территории ЖК, в котором живу. В результате чего мне прилетели обвинения в том, что я не думаю об окружающих и подвергаю опасности своих соседей.

Прежде чем высказывать свои недовыводы на предмет распространения вируса, попробуйте использовать свои мозги по назначению и подумайте о том, что своим поведением вы отбиваете у нормальных, социально ответственных людей всякое желание честно информировать о своем заболевании. Тем самым провоцируя дальнейшее распространение вируса. Есть над чем задуматься. Не болейте и берегите себя!