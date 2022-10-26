Ани Лорак поддержала новый релиз Славы Каминской: певица похвасталась в сторис – фото
Источник:Слава Каминская
У Славы Каминской состоялась премьера песни "Божевільна", которую она записала на диктофон в Нидерландах. Неожиданно релиз трека поддержала предательница Ани Лорак, которую певица оправдывала до войны.
Похоже, Слава Каминская не зря эпатировала публику и хейтила коллег последние несколько недель. Так артистка пиарилась накануне премьеры песни "Божевільна". Прорекламировала ее даже Ани Лорак, против которой ввели санкции и лишили государственных наград.
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Ани Лорак поддержала Славу Каминскую
"Я сумасшедшая, как и все мы! Мир жесток, как оказалось! Мы были к этому готовы? Нет. Есть отношения, есть расстояния и расставание за расставанием. Кстати, песня написана любимому человеку. А еще песня записана на диктофон телефона, если что. А иллюстрация – дело рук моей гениальной Лауры. Слушайте на всех площадках", – представила Слава Каминская в инстаграме.
Слава Каминская – "Божевільна": слушайте песню онлайн
Ее новый украиноязычный трек оценила певица-предательница Ани Лорак. Она запостила отрывок песни в инстаграм-сторис, обозначила Каминскую и написала: "С премьерой". Экс-участница "НеАнгелов" перерепостила ее сторис и процитировала строки из вирусной песни Thekomakoma.
Сонечко нас любить просто так. Сонечко любить правду і не любить брехні,
– отреагировала Слава Каминская и добавила эмоджи сердца.
Ани Лорак поддержала релиз Славы Каминской / Скриншот из инстаграм-сторис певицы
- Напомним, в январе 2022 года Слава Каминская запостила фото с Ани Лорак и заявила о временности политики и взглядов. Так она ширила нарратив, что "музыка вне политики", то есть оправдывала подругу за карьеру в России, и жаловалась на "информационный вакуум" в Украине.
- В июне, на четвертый месяц войны, певица вступилась за молчунку Ани Лорак и пожалела ее дочь Софию, которая может остаться без мамы, если ее посадят за правду. "Все боятся. У всех есть дети. Патриотизм – это круто, но у тебя есть ребенок. Тебя посадят или прибьют где-нибудь, а кто будет смотреть за твоем ребенком?" – выступала Каминская.