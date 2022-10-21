Предательница Ани Лорак представила премьеру – новую русскоязычную песню "Лабиринт". Певица прокомментировала, что творчество спасает его в сложные периоды.

Обратите внимание СНБО ввел санкции против украинских артисток-предательниц: какие ограничения будут действовать

Ани Лорак выпустила трек

Молчанка похвасталась, что автором ее трека стала украинка. Она намекнула, что песня должна найти таких слушателей, которые услышат гораздо больше, чем просто музыку. Однако неизвестно, какие актуальные и важные смыслы хотела заложить звезда в трек о любви или клип, где она снялась в откровенном наряде и с наращенными волосами.

Творчество всегда спасало меня в самые сложные периоды жизни. Сегодня я дарю вам песню "Лабиринт", написанную талантливым украинским автором Еленой Мельник. Люблю и буду любить близких душой людей. Верю, что любовь пройдет все жизненные испытания. Пусть эта песня найдет своего слушателя, кто услышит больше, чем музыку,

– написала Ани Лорак.

Важно напомнить, что Владимир Зеленский ввел в действие санкции против артисток, поддержавших войну в Украине, среди которых Ани Лорак. У звезды заберут все государственные награды, заблокируют активы – эти и другие ограничения будут действовать 5 лет.

Новый клип Ани Лорак: видео

Как отреагировали украинцы

По всей видимости, в сети на звезду посыпалась критика от украинцев. Под сообщением предательницу поздравляют с санкциями и предполагают, что комментарии с приветствиями звезды – куплены.

"А были времена, что я восхищалась этой исполнительницей... Сейчас присутствует только чувство отвращения, возмущения, непонимания и даже стыда, потому что в ней текла украинская кровь. И я специально говорю "текла", потому что сейчас по венам течет только грязь и яд";

"Детей убивают, а она молчит… кричать надо";

"Теперь придется петь только на корпоративах, потому что вас уже больше нигде не ждут. Только в России, да и то ненадолго";

"А можно хоть 1 некупленный комментарий увидеть??! Еще и все под копирку";

"Уже вовремя, как раз сегодня СНБО ввел санкции против вас и лишил всех государственных наград! С чем я вас и поздравляю";

"Нельзя сидеть на двух стульях. Нельзя принимать две стороны во время войны, и как жаль, что в вашем случае победила слабость";

"Предательство Украина вам не простит";

"Как спится, Каролина? Пожалуй, спокойно? Без сирен?";

"Решила молчать до самой смерти?"

Добавим, Потап рассказывал, почему Ани Лорак решила молчать о войне. С коллегой в начале войны общалась Настя Каменских, призывая Каролину наконец-то поддержать свой народ. Она отвечала, что молчать ей посоветовал Киркоров. "Он сказал думать на два года вперед, поэтому не надо меня задолбить", – комментировала Лорак.