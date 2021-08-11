Слава Каминская отдыхает в Одессе с экс-любимым Эдгаром: фото

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская с детьми отдыхает в Одессе. Артистка обнародовала фото с мужчиной, однако не показывала его лица. Теперь она рассекретила, что в отпуске еще и с экс-любимым Эдгаром Каминским.

Сезон летних отпусков в разгаре! Слава Каминская недавно вернулась из Каппадокии, где отпраздновала день рождения, а теперь повезла детей к морю.

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Каминская с экс-мужем в Одессе

В инстаграме звезда распространила несколько кадров из семейного отдыха в Одессе. Сперва она показала, что на отдыхе есть еще мужчина, однако его лицо закрыла смайликом. Некоторые поклонники отмечали, что исполнительница отдыхает с новым бойфрендом, а некоторые были убеждены, что это ее экс-любимый.

Теперь Слава обнародовала фото из аквапарка, на котором позировала с дочкой, сыном и бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Неизвестно, воссоединились ли экс-влюбленные только на отдыхе, или между ними до сих пор есть чувства. Однако на лицах родителей и детей сияют улыбки. Похоже, что такой совместный отдых им очень нравится.

Нет ничего прекраснее, чем видеть лица своих детей счастливыми,

– написала Слава под фото.



Слава Каминская с детьми и экс-любимым в Одессе / Фото из инстаграма певицы

В комментариях подписчики артистки отмечают, что очень рады снова видеть знаменитую семью вместе.