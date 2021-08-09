Слава Каминская заинтриговала подписчиков. Она обнародовала снимок с отдыха, показав на нем мужчину, однако не рассекретила его лицо.

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Фото Славы Каминской из Одессы

Исполнительница обнародовала фотографию, которую сделала в бассейне. Она вместе с детьми и загадочным мужчиной плавала в бассейне на надувных фламинго и жар-птице.

Такой кадр заинтересовал поклонников. Они убеждены, что под смайликом звезда спрятала своего бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского. Однако мужчина в инстаграме публикует фото с греческого острова Миконос.



Слава Каминская с детьми и вероятным бойфрендом в Одессе / Фото с инстаграма певицы

В посте под фото Каминская спросила, кто идет на концерт Басты, который в тот день должен был выступать в Одессе. Немало поклонников обратили внимание именно на снимок, однако есть и те пользователи сети, которые отмечают, что не понимают для чего приглашать российских певцов в Украину.

Позже в инстаграм-сториз Слава обнародовала несколько видео, на которых слышны слова песен Басты. Похоже, что она все-таки побывала на концерте исполнителя, который не может определиться чей Крым.