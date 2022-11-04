Слава Фролова сравнила российских военных с работниками Освенцима: "Это просто работа"
Источник:инстаграмм Славы Фроловой
Телеведущая Слава Фролова опубликовала красноречивое фотосравнение, где изобразила российских военных, запускающих ракеты по Украине, с работниками концлагеря Освенцим.
Уже больше 8 месяцев Россия атакует ракетами мирные украинские города. Российские военные цинично направляют удары по гражданским объектам, убивают украинцев.
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Российские военные похожи на работников концлагеря
Слава Фролова на личной странице в инстаграмме часто распространяет посты о войне. На днях она опубликовала красноречивый коллаж, где сравнила российских военных, направляющих ракеты по украинским городам, с работниками нацистского концлагеря Освенцим.
На одной половине коллажа изображены россияне, а на другой – работники концлагеря во время отдыха.
"Это просто работа". На первом фото – путинские военные, которые выпускают смертоносные ракеты по городам Украины, где живут наши дети, братья, сестры, родители, друзья, коллеги. На второй фотографии – сотрудники Освенцима,
– написала Фролова под фото.
Подписчики Славы полностью согласны с ее мнениями относительно такого сравнения.
- "Горите в аду, выблядки!"
- "Так выглядят демоны. Это не люди".
- "Животные".
- "Кто рождает таких? Нет слов".