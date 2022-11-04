Слава Фролова сравнила российских военных с работниками Освенцима: "Это просто работа"

Телеведущая Слава Фролова опубликовала красноречивое фотосравнение, где изобразила российских военных, запускающих ракеты по Украине, с работниками концлагеря Освенцим.

Уже больше 8 месяцев Россия атакует ракетами мирные украинские города. Российские военные цинично направляют удары по гражданским объектам, убивают украинцев.

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Российские военные похожи на работников концлагеря

Слава Фролова на личной странице в инстаграмме часто распространяет посты о войне. На днях она опубликовала красноречивый коллаж, где сравнила российских военных, направляющих ракеты по украинским городам, с работниками нацистского концлагеря Освенцим.

На одной половине коллажа изображены россияне, а на другой – работники концлагеря во время отдыха.

"Это просто работа". На первом фото – путинские военные, которые выпускают смертоносные ракеты по городам Украины, где живут наши дети, братья, сестры, родители, друзья, коллеги. На второй фотографии – сотрудники Освенцима,

– написала Фролова под фото.

Подписчики Славы полностью согласны с ее мнениями относительно такого сравнения.

"Горите в аду, выблядки!"

"Так выглядят демоны. Это не люди".

"Животные".

"Кто рождает таких? Нет слов".