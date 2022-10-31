Российские террористы обстреляли многие украинские города. Известные люди Украины снова обращаются к подписчикам со всего мира, призывают не молчать и наконец дать достойный отпор убийствам мирных людей.
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Россия стремится оставить Украину без света, воды, тепла. Однако не может понять, что это не заставит нас перестать бороться за свою страну. Украинцы могут прожить без электроэнергии, но никогда не будут жить в неволе. Об ужасном утре 31 октября, которое началось с многочисленных взрывов в разных городах, знаменитости активно рассказывают в соцсетях. А также призывают украинцев беречь себя и во время тревоги обязательно находиться в укрытиях.
- MamaRika: "Бахнуло так, что задрожали окна. Сердце чуть не вылетело. Понедельник, привет".
- Даша Квиткова: "Просыпаться от звуков взрывов. Каждый раз возвращаюсь в 24 февраля".
- The Hardkiss: "Тревожное утро. Берегите себя, родные".
- Дарья Астафьева: "Летят ракеты. Мы делаем дело. А вы, как были всерьез, так и остались".
- Мария-Барбара Кузьменко: "Понедельник начался с взрывов и отсутствия света"
- Alyona Alyona: "Утро начинается с воздушных тревог и ракет. Россияне снова устроили массовую атаку по всем городам Украины. Моя страна и люди каждый день находятся под угрозой. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях".
- Никита Добрынин: "Сейчас. Просто сейчас Россия терроризирует Украину"
- Екатерина Репьяхова: "Не доброе утро".
- Эктор Хименес-Браво: "Понедельник начался с тревоги".
- Григорий Решетник: "Господи, береги Украину. Мы сильны и независимы. Нас не сломать".
- Кристина Горняк: "Многие украинские города всю ночь и утро под обстрелом р*сни".
- Алекс Топольский: "Доброе" утро от России. Очередное напоминание, что Россия – это мусор и терроризм. Многочисленные объекты критической инфраструктуры были поражены ракетами".