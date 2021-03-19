Знаменитый радиоведущий и интервьюер Слава Демин не поддерживает отношения с мамой. Он признался, что причиной этого стало горькое детство. Мать воспитывала его ремнем и била до крови.

Слава Демин рос без отца. Им занималась только мама, которая работала в Главном управлении МВД Украины во Львовской области. Женщине было сложно справиться со своенравным мальчиком. У нее были очень жестокие методы воспитания.

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Меня очень сильно били. У меня были ноги красные, в крови иногда. Ремнем били, шлангом от стиральной машины и т.д.,

– признался ведущий.

Шоумен поделился, что в детстве очень обижался на маму, однако сейчас пытается ее понять и утверждает, что его характер "тоже не подарок". Слава Демин избегал побоев, убегая из дома. Впервые он ушел из дома в 12 лет, однако тогда его быстро вернули. Во второй раз и уже навсегда – в 16 лет, переехав к старшему двоюродному брату, который снимал квартиру.

К слову, ведущий 7 лет помогал матери зарабатывать на жизнь, продавая на рынке пакеты, а затем принялся торговать сигаретами. В 17 лет он стал полностью самостоятельным, ведь еще до совершеннолетия мама переехала в Испанию, где живет по сей день. Сейчас родные вообще не общаются.

"Сейчас у нас нет никаких отношений. Мы не общаемся вообще. В моих 17 лет мама уехала в Испанию, она там живет. Мы с ней только на телефонной связи были и виделись впервые лет 5 назад", – поделился Слава Демин.

Добавим, у ведущего есть 11-летний сын Влад, а с женой они разошлись после 13 лет отношений.