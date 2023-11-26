Слава Демин предположил, что ждет Потапа после постоянных скандалов: "Здесь два варианта"

Интервьюер и ведущий Слава Демин высказался о Потапе, которого безрезультатно пытается пригласить на разговор. Он предположил, что может ждать рэпера в будущем.

Поведение, поступки и реакции Потапа на хейт в современных реалиях создают впечатление, что он оторван от жизни в Украине. Но Слава Демин продолжает пытаться пригласить его на откровенное интервью – и уже около 6 попыток были тщетны.

К слову Потап засветился на отдыхе в Дубае в компании россиян: видео с участием рэпера

Что ждет Потапа

Шоумен считает, что Потап даст кому-то интервью рано или поздно. Он также ответил, есть ли у продюсера шанс на реабилитацию в украинском шоу-бизе.

Я тебе скажу так: я общался со многими маркетологами и продюсерами в украинском шоу-бизнесе, и многие сходятся во мнении, что Потап не дурачок. Поэтому здесь два варианта — либо он пока не понял, что шоу-бизнес немного иначе работает, либо это очень хорошая промокампания для чего-то большого и взрывного.

– поделился Демин.



Потап / Фото из инстаграма Потапа

Что другие звезды говорят о Потапе