Интим с коллегой и в общественном месте: Слава Демин поделился подробностями личной жизни

27 ноября 2022 , 20:00
Читати новину українською

Источник:

инстаграмм Славы Демина

Радиоведущий Слава Демин ответил на провокационные вопросы подписчиков. Мужчина поделился очень интимными подробностями личной жизни.

За страницей Демина в инстаграмме следят более 160 тысяч пользователей сети. Ведущий организовал интерактив – попросил задать ему несколько вопросов, на которые смог ответить было или не было. Понятно, что в первую очередь поклонники расспрашивали о личном.

Вас может заинтересовать Ресторатор и дизайнер: СМИ рассекретили новую пассию Тараса Цымбалюка

Подробности личной жизни Славы Демина

  • Секс втроем – не было.
  • Поцелуй с бывшей – было.
  • Секс в общественном месте – было (в последний раз – в кинотеатре).
  • Секс с коллегой – было.
  • Французский поцелуй с парнем – не было.
  • Казусы в постели – было.
  • Цветы девушке посреди ночи – было.
  • Предлагали секс с мужчиной – было.
  • Безответная любовь – не было.

Слава Демин о личном / Скриншоты инстаграм-сторис ведущего

Напомним, в январе 2021 года Слава Демин объявил о разводе с супругой после 13 лет отношений. Он рассказал, что отношения с Ксенией Мищенко стали токсичными, поэтому пара решила разойтись, но остаться друзьями. У них есть общий сын, для которого Слава и Ксения остаются любящими родителями.

В октябре 2022 года Демин опубликовал фото с бывшим, которым намекнул на вероятное воссоединение. Ведущий подчеркнул, что отношения между бывшими должны быть такими, чтобы не было стыдно перед общими детьми. А также, если это необходимо, можно работать над возвращением любви.

Автор: Христина Кобак