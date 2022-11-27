Інтим з колегою та в громадському місці: Слава Дьомін поділився подробицями особистого життя

27 листопада 2022 , 20:00
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Джерело:

інстаграм Слави Дьоміна

Радіоведучий Слава Дьомін відповів на провокативні запитання підписників. Чоловік поділився дуже інтимними подробицями особистого життя.

За сторінкою Дьоміна в інстаграмі стежать понад 160 тисяч користувачів мережі. Ведучий організував інтерактив – попросив поставити йому кілька запитань, на які зміг відповісти "Було" чи "Не було". Звісно, що насамперед шанувальники розпитували про особисте. 

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Подробиці особистого життя Слави Дьоміна

  • Секс утрьох – не було.
  • Поцілунок з колишньою – було.
  • Секс у громадському місці – було (востаннє – в кінотеатрі).
  • Секс з колегою – було.
  • Французький поцілунок з хлопцем – не було.
  • Казуси у ліжку – було. 
  • Квіти дівчині посеред ночі – було.
  • Пропонували секс з чоловіком – було. 
  • Невзаємне кохання – не було. 

Слава Дьомін про особисте / Скриншоти інстаграм-сторіс ведучого

Нагадаємо, в січні 2021 року Слава Дьомін оголосив про розлучення з дружиною після 13 років стосунків. Він розповів, що стосунки з Ксенією Міщенко стали токсичними, тому пара вирішила розійтися, але залишитися друзями. В експодружжя є спільний син, для якого Слава та Ксенія залишаються люблячими батьками. 

У жовтні 2022 року Дьомін опублікував фото з колишньою, яким натякнув на ймовірне возз'єднання. Ведучий підкреслив, що стосунки між колишніми мають бути такими, щоб не було соромно перед спільними дітьми. А також, якщо це потрібно, можна працювати над поверненням кохання.

Автор: Христина Кобак