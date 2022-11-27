За страницей Демина в инстаграмме следят более 160 тысяч пользователей сети. Ведущий организовал интерактив – попросил задать ему несколько вопросов, на которые смог ответить было или не было. Понятно, что в первую очередь поклонники расспрашивали о личном.

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Подробности личной жизни Славы Демина

Секс втроем – не было.

Поцелуй с бывшей – было.

Секс в общественном месте – было (в последний раз – в кинотеатре).

Секс с коллегой – было.

Французский поцелуй с парнем – не было.

Казусы в постели – было.

Цветы девушке посреди ночи – было.

Предлагали секс с мужчиной – было.

Безответная любовь – не было.

Слава Демин о личном / Скриншоты инстаграм-сторис ведущего

Напомним, в январе 2021 года Слава Демин объявил о разводе с супругой после 13 лет отношений. Он рассказал, что отношения с Ксенией Мищенко стали токсичными, поэтому пара решила разойтись, но остаться друзьями. У них есть общий сын, для которого Слава и Ксения остаются любящими родителями.

В октябре 2022 года Демин опубликовал фото с бывшим, которым намекнул на вероятное воссоединение. Ведущий подчеркнул, что отношения между бывшими должны быть такими, чтобы не было стыдно перед общими детьми. А также, если это необходимо, можно работать над возвращением любви.