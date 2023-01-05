Слава Демин имел роман с известной ведущей: почему они разошлись
Источник:Слава Демин
Украинский ведущий Слава Демин впервые признался, что имел романтические отношения с коллегой. Однако они продолжались всего несколько месяцев.
Украинский ведущий Слава Демин редко рассказывает о личной жизни. Но на днях он решил поиграть с поклонниками в игру "Правда или ложь", где раскрыл неожиданный факт о себе.
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Слава Демин рассказал об отношениях с коллегой
В инстаграм-стороз Слава опубликовал факт о себе, в котором признался, что был в отношениях с известной телеведущей: они даже жили вместе. Демин предложил подписчикам отгадать, правда ли это.
Слава Демин о личном / Фото с инстаграм-сториз
Как оказалось, у ведущего действительно был роман с известной коллегой. Он продлился несколько месяцев, однако звезды не смогли сойтись на бытовом уровне. Имя девочки ведущий решил не называть.
Это верно. Мы жили вместе несколько месяцев. Но не сошлись в быте. Потому она переехала в другую квартиру. Но мы до сих пор в клеевых отношениях. Однажды она позволила пожить несколько дней у нее, когда я переезжал с одной съемной квартиры на другую.
Слава Демин о личном / Фото с инстаграм-сториз
Личная жизнь Демина
- Слава Демин 10 лет состоял в браке с супругой Ксенией Мищенко. Он объявил о разводе в начале января 2021 года. Причиной их разрыва снова стал быт, из-за чего отношения супругов стали токсичными.
- Через несколько месяцев Демин признавался, что он не хочет так быстро заходить в новые отношения. Тогда для него в приоритете были отношения с сыном, который переживал развод родителей.
- Ведущий даже хотел быть участником проекта "Холостячка" со Златой Огневич. Но он провалил кастинг. На шоу "Холостяк" пока Слава уходить отказывается.
- В октябре прошлого года ведущий неожиданно показал фото с прежним, которым намекнул на вероятное воссоединение. В сообщении он подчеркнул, что отношения между эксами должны быть такими, чтобы не было стыдно перед общими детьми. А также, если это необходимо, можно работать над возвращением любви.