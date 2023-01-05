Слава Демин имел роман с известной ведущей: почему они разошлись

Украинский ведущий Слава Демин впервые признался, что имел романтические отношения с коллегой. Однако они продолжались всего несколько месяцев.

Украинский ведущий Слава Демин редко рассказывает о личной жизни. Но на днях он решил поиграть с поклонниками в игру "Правда или ложь", где раскрыл неожиданный факт о себе.

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Слава Демин рассказал об отношениях с коллегой

В инстаграм-стороз Слава опубликовал факт о себе, в котором признался, что был в отношениях с известной телеведущей: они даже жили вместе. Демин предложил подписчикам отгадать, правда ли это.



Слава Демин о личном / Фото с инстаграм-сториз

Как оказалось, у ведущего действительно был роман с известной коллегой. Он продлился несколько месяцев, однако звезды не смогли сойтись на бытовом уровне. Имя девочки ведущий решил не называть.

Это верно. Мы жили вместе несколько месяцев. Но не сошлись в быте. Потому она переехала в другую квартиру. Но мы до сих пор в клеевых отношениях. Однажды она позволила пожить несколько дней у нее, когда я переезжал с одной съемной квартиры на другую.



Слава Демин о личном / Фото с инстаграм-сториз

Личная жизнь Демина