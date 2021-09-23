Слава Демин хотел лишить маму материнских прав

Украинский ведущий Слава Демин ошеломил публику признанием. В новом интервью он рассказал, что в 18-летнем возрасте узнавал, как можно лишить маму материнских прав.

Мужчина рассказал, что плохие отношения с мамой были с детства. Он постоянно прогуливал школу, возвращался домой ночью. Для того, чтобы знать, где сын, мама Славы даже просила следователей следить за ним.

Смотрите также Святослав Вакарчук впервые прокомментировал рождение сына

Слава Демин о маме

Демин признался, что мама постоянно била его. Доходило до того, что на ногах были следы крови. Но на ее поведение никто не мог повлиять, поскольку женщина работала в управлении внутренних дел.

"Доходило до очень жестких физических насилий. В 18 лет я пытался узнать, можно ли лишить мать родительских прав. Когда мама начинала меня бить, у нее не было стопов. Меня били до того, что на правой ноге всегда были синяки. Это было очень сильно", – рассказал ведущий.

Напомним, еще раньше Демин рассказывал о сложных отношениях с матерью и постоянных избиениях. В 12 лет парень впервые ушел из дома, однако его быстро вернули. В 16 лет ушел снова и уже не вернулся.

Когда Славе было 17 лет мама переехала в Испанию, где живет до сих пор. Они не общаются. Из-за жестокого отношения матери в детстве Демин не хочет иметь с ней никаких отношений.

Демин разошелся с женой , однако у них есть общий 11-летний сын Влад. Мужчина считает главной задачей в жизни достойно воспитать сына. Ошибки матери точно повторять не будет.

Слава Демин об отношениях с матерью: смотрите видео онлайн