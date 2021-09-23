Чоловік розповів, що погані стосунки з мамою були з дитинства. Він постійно прогулював школу, повертався додому вночі. Для того, щоб знати, де син, мама Слави навіть просила слідчих спостерігати за ним.

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Слава Дьомін про маму

Дьомін зізнався, що мама постійно била його. Доходило до того, що на ногах були сліди крові. Але на її поведінку ніхто не міг вплинути, оскільки жінка працювала в управлінні внутрішніх справ.

"Доходило до дуже жорстких фізичних насильств. У 18 років я намагався дізнатися, чи можна позбавити матір батьківських прав. Коли мама починала мене бити, у неї не було стопів. Мене били до того, що на правій нозі завжди були синці. Це було дуже сильно", – розповів ведучий.

Нагадаємо, ще раніше Дьомін розповідав про складні стосунки з матір'ю та постійні побиття. У 12 років хлопець вперше пішов з дому, проте його швидко повернули. У 16 років пішов знову і вже не повернувся.

Коли Славі було 17 років мама переїхала в Іспанію, де живе і сьогодні. Вони не спілкуються. Через жорстоке ставлення матері в дитинстві Дьомін не хоче мати з нею жодних стосунків.

Дьомін розійшовся з дружиною, проте в них є спільний 11-річний син Влад. Чоловік вважає головним завданням у житті достойно виховати сина. Помилок матері точно повторювати не буде.

Слава Дьомін про стосунки з матір'ю: дивіться відео онлайн