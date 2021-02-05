Мама народного артиста Украины Виктора Павлика живет в городе Теребовля на Тернопольщине. Певец поделился, что мама живет на пенсию в полторы тысячи гривен, собирает деньги на свои похороны и отказывается от помощи звездного сына.

В новом интервью 56-летний Виктор Павлик рассказал о 81-летней маме Александре Григорьевне. Женщина живет в старенькой хате в родной Теребовле и с нетерпением ждет приезда сына, внуков и правнуков. Однако от материальной помощи родных отказывается и выживает на мизерную пенсию.

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Как живет 81-летняя мама Виктора Павлика

Артист поделился, что у его мамы смешная пенсия – от 1300 до 1500 гривен. Из этих денег она ежемесячно отдает 800 гривен за газ, а на еду тратит максимум 200 гривен. Павлик объяснил, что 81-летней маме этих средств хватает, ведь она живет одна и ест очень мало. По словам певца, женщина покупает себе только хлеб, колбасу, молоко, масло и сладости к чаю.

Она не хочет брать деньги. Она 100-200 гривен на еду тратит, на телефон – 100 гривен. Маме хватает. Она мало ест – чай, хлеб с маслом, кусочек какой-то колбаски. Возможно, молоко с булочкой,

– признался артист.

Виктор Павлик признался, что с пенсии она "насобирала себе на похороны". Никакой помощи от родных Александра Григорьевна не принимает. Знаменитый сын лишь изредка пополняет маме мобильный счет и даже это делает втайне от нее. Женщина откладывает деньги для детей и внуков, ведь, по ее словам, ей не на что их тратить.

"И внуки есть, и правнуки уже у мамы есть, то она что-то им дает. Иногда я заезжаю, хочу ей дать, а она говорит: "Нет, нет, сынок. Я тебе собрала". Там платок достает, разматывает. У нас на этом фоне постоянная война с мамой. Чтобы не обидеть маму, я чувствую, что нужно взять", – подчеркнул Павлик.



Виктор Павлик с мамой / Фото из инстаграма