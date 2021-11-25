Скоро премьера песни, – Каминская рассказала, для чего Смеюха съела торт с ее изображением

Экс-участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, что Вика Смеюха съела торт с ее изображением, негативно высказывается в ее адрес, потому что скоро у нее будет премьера песни и этим хочет привлечь к себе внимание.

Слава отметила, что она не пришла бы на интервью, если бы в разных источниках Вика не говорила о ней гадости. Каминская не понимает, как коллега после стольких лет совместной работы может так выражаться.

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Слава Каминская о конфликте со Смеюхой

Недавно Виктория Смеюха съела торт с изображением Славы Каминской. По мнению Славы, этот торт подарили не фанаты, как говорит ее коллега, а сама Вика заказала его, чтобы создать такой инфоповод.

Конечно, это продуманный ход. Моя команда очень хорошо работает и проанализировала, что комментарии под видео, где Вику восхваляют за такой поступок, написаны с фейковых аккаунтов. У нее скоро премьера песни, поэтому хочет так привлечь внимание,

– прокомментировала Каминская.

Смеюха рассказала, что коллега могла ее ударить, перетянула всю команду на свою сторону и доводила до слез. Однако Каминская отметила, что за 15 лет совместной работы также неоднократно страдала от Вики: "Были постоянные опоздания, также резко высказывалась, неуважение к зрителям. Мы выходили на сцену, уже играла музыка. Вместо того, чтобы начать петь, она уходила со сцены надевать браслеты".

Когда у Вики выходит новый трек, она дает обо мне гадкое интервью,

– эмоционально высказалась певица.

Однако Слава не уверена, что высказывания и действия Вики придумывает она сама. Каминская подозревает, что это ход ее пиарщиков или нового ухажера.

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Драка Каминской и Смеюхи

Виктория рассказывала, как однажды Каминская вырвала из ее головы волосы. Теперь Слава высказала свой вариант событий и подчеркнула, что начала это не она: "я тогда была на 8 месяце беременности. Мы должны были ехать на корпоратив, ждала Вику в автомобиле, но она опоздала на 40 минут. Также со мной были Эдгар и кума. Я попросила, чтобы она уважала мое состояние, на что услышала: "беременность – не болезнь". Я сказала, что еще слово и ударю, а Вика ответила, что также ударит и она сильнее. А дальше все, как в тумане".

У нас сейчас есть бедная овечка и злая Круэлла, которая типа 15 лет издевалась и продолжает издеваться,

– отметила Каминская.

Слава добавила, что за 15 лет было немало скандалов. Даже месяц назад Вика со сцены обидела коллегу. Потом извинилась и они продолжили общаться. А теперь возникла эта ситуация с тортом.

Интервью Славы Каминской: смотрите видео онлайн

Конфликт между солистками "НеАнгелов"