Скорее всего, никто никуда не поедет, – продюсер Вадим Лисица о скандальном Нацотборе-2022

Нацотбор Евровидения-2022 без преувеличений стал самым скандальным за всю историю конкурса. Звездный саунд-продюсер Вадим Лисица уверен, что во всем виновата не Alina Pash с поездкой в Крым, а Общественный вещатель, придумавший "идиотские правила".

После дисквалификации Alina Pash неизвестно, как сложится судьба Украины на Евровидении-2022 в Турине, информирует 24 канал. Организаторы намекают, что в Италию могут отправить группу Kalush Orchestra, которая на Нацотборе взяла серебро, но Вадим Лисица убежден, что в этом году на международный конкурс не поедет никто. Об этом музыкальный продюсер рассказал в эксклюзиве Showbiz 24.

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О скандале вокруг Alina Pash

К Alina Pash у Вадима Лисицы никаких претензий, потому что "выступила она прекрасно, все у нее хорошо". В то же время все его обвинения посыпались в адрес менеджмента певицы. Саунд-продюсер назвал "абсолютным идиотизмом" их махинации с фейковой справкой от пограничников. Общественному тоже перепало.

У меня вопрос к организаторам. Как они вообще могли допустить Alina Pash к конкурсу, если не проверили, была или не была она в Крыму, как она туда доехала – через Россию или через Украину? Камон, вы сами эти правила выдумали. Будьте добры, придерживайтесь, проверяйте,

– эмоционально высказался Вадим Лисица.

Alina Pash в финале Нацотбора Евровидения-2022 / Фото из инстаграма певицы

"Почему так происходит? Почему других артистов вы дисквалифицировали сразу на старте за одно упоминание, что кто-то где-то был? Я знаю эти случаи, знаю этих артистов, я готовил их на Евровидение. Их реально отстранили, потому что они когда-то ездили в Россию", – добавил музыкальный продюсер.

Однако он отказался называть имя исполнителей, чтобы не втягивать их в скандал.

О ссоре Kalush Orchestra с Общественным вещателем

, что в этом году участников Нацотбора дисквалифицировали не только за поездки в Россию и Крым. LAUD убрали из финала из-за песни – Head Under Wate, которая "гуляла" по сети с июля 2018-го, просрочив все правила на три года.

24 каналу Вадим Лисица прокомментировал и публичную ссору Kalush Orchestra с Общественным вещателем. Он откровенно поражен, что артисты вынуждены самостоятельно "выбивать" правду, хотя этим должен заниматься их продюсер Ваня Клименко.

По-моему, это все дурно пахнет. Музыканты не могут винить Общественное или кого-то другого. У них есть менеджер, продюсер Ваня Клименко. Почему они сами бегают и решают эти вопросы? Для меня это странно,

– заявил Вадим Лисица.

"В свое время, если были какие-то проблемы у моих артистов, то решал я их самостоятельно – и бегал, и обвинял, и все остальное", – добавил музыкальный продюсер.

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О государственных 20 миллионах гривен на Евровидение

Возмущает Вадима Лисицу и то, что на Евровидение Общественному вещателю выделили 20 миллионов гривен из госбюджета. Он требует от организаторов детальный отчет о том, куда и на что пошли деньги налогоплательщиков, а остальное просит вернуть обратно.

Меня убило то, что выделили 20 миллионов гривен на Национальный отбор, на поездку на Евровидение. Исторически – это нереальная история, потому что мы с Alyosha в свое время "полиняли" на 400 тысяч евро, 220 из которых я еще должен за это Евровидение,

– признался саунд-продюсер.

Кто поедет на Евровидение-2022 от Украины

, в 2011 году Alyosha представляла Украину на Евровидении-2010 в Норвегии. С 2009 по 2018 год ее продюсером был Вадим Лисица, поэтому все расходы на поездку он взял на себя и рассчитывается за нее до сих пор.

"Мы все рискуем, что получится так, как тогда, когда была MARUV, когда все отказались и не поехал никто. Честно, эти правила идиотские... Мы сами себе выстреливаем в ногу с этими правилами", – думает Вадим Лисица.

Скорее всего, никто никуда не поедет. Я считаю, что во всей этой истории максимальную ответственность должен нести Общественный вещатель и все люди, которые занимались Нацотбором на Евровидение, потому что это страшный позор. Это позор всей системе, которая там образовалась,

– резко высказался музыкальный продюсер.

Финалисты Нацотбора Евровидения-2022 / Фото Общественного, Анастасии Мантач, Артема Галкина