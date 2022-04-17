16 апреля в Гааге начались международные спортивные соревнования "Игры непокоренных". Принц Гарри и Меган Маркл выступили на церемонии открытия.

К теме Принц Гарри выступил на церемонии открытия "Игорь непокоренных" со словами поддержки Украины

Меган Маркл почтила сборную Украины

Поздравляя украинскую команду, Меган Маркл выкрикнула "Слава Украине". Зал аплодировал стоя и бурными аплодисментами.

Для каждой команды, как мы с мужем отдаем себе отчет, было непросто приехать сюда, как физически, так и эмоционально. Особенно для сборной Украины, которую мы все поддерживаем

– сказала Меган Маркл.



Меган Маркл / Фото Getty Images

Что об Украине сказал принц Гарри