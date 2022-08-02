Дженнифер Лопес выступила в поддержку Украины в Италии: сколько денег удалось собрать
Источник:The Daily Mail
30 июля Дженнифер Лопес выступила на гала-вечере LuisaViaRoma, который состоялся на острове Капри в Италии. Там собирали средства в поддержку украинцев, пострадавших от войны. Далее узнайте, сколько денег удалось выручить в этот благотворительный вечер.
Мероприятие прошло под эгидой UNICEF. Мир продолжает поддерживать украинцев, страдающих в жестокой войне россии против Украины. Среди тех, кто не остается в стороне, есть и мировые знаменитости.
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Сколько денег Дженнифер Лопес собрала для Украины в Италии
Во время концерта артистка исполнила зажигательные хиты, среди которых самые популярные – The Floor, If You Had My Love, Dance Again. На концерте собрались не только поклонники, но и коллеги звезды – Джейми Фокс, Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето, Ванесса Хадженс, Мэй Маск, София Карсон, Эд Вествик и другие.
За билеты и благотворительные лоты организаторам удалось собрать около 8 миллионов долларов. Эти средства передадут в помощь украинским беженцам.
В инстаграмме Джей Ло опубликовала короткий ролик с концерта. Она, как обычно, зажгла зал своей энергетикой. Артистка предстала перед публикой в привлекательном костюме, с безупречной прической и насыщенным макияжем. Яркости выступления Дженнифер добавили фирменные танцы.
Мировые звезды поддерживают Украину
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