Известная британская певица Элли Голдинг на днях приехала в Киев. Она приняла участие во Втором саммите, который организовывала Елена Зеленская . В инстаграмме звезда поделилась впечатлениями.

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Элли Голдинг поделилась впечатлениями после поездки в Киев

Исполнительница призналась, что для нее было большой честью приехать в Киев и спеть на саммите украинскую песню сопротивления.

Я была полна решимости быть там лично, чтобы воздать должное храбрости и стойкости украинского народа,

– призналась Элли Голдинг.

Как посол UNEP певица выразила уважение тем украинцам, которые занимаются климатологией при всем том, что им приходится переживать: "Они переживают ужасную войну, финансируемую ископаемым топливом. Они каким-то образом находят в себе силы продолжать, работать и проводить кампании для всего человечества".

"В ночном поезде в Киев я смотрела в окно и видела бесконечные поля… напоминание о том, что Украина – житница мира, этот бастион культуры, науки и человечности также колыбелью сопротивления, мужества и преданности", – добавила Элли Голдинг.

Я не могу передать, как эмоционально было это путешествие. Сейчас очень многое невозможно выразить словами, но я солидарна, благоговею и уважаю народ Украины,

– отметила артистка.

Элли Голдинг в Украине / Фото из инстаграма звезды

Какие еще звезды приняли участие во Втором Зеленском саммите

Большинство знаменитостей не ехали в Украину, а присоединились к саммиту первых леди и джентльменов виртуально. С мощными речами в поддержку выступили:

посол доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм,

актер Ричард Гир,

Эштон Катчер,

Мила Кунис.

Также участие в саммите принял всемирно известный журналист Пирс Морган – он был соведущим этого мероприятия.