Феерическое мероприятие состоялось 30 июля на историческом острове Чертоза ди Сан Джакомо, в монастыре Ла-Чертоза-ди-Сан-Джакомо. Этот вечер на Капри в Италии вместе с Джей Ло провели многие ее звездные коллеги.

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Образы Джей Ло на концерте в поддержку Украины 53-летняя звезда исполнила самые популярные хиты и очаровала публику откровенными и стильными образами. Сначала вышла на сцену в откровенном костюме, состоявшем из топа с анималистическим принтом и брюк клеш, шубе с принтом зебра с отделкой из белых перьев от Roberto Cavalli.

Впоследствии переоделась в прозрачный боди телесного цвета с блестящими кристаллами и чулками в сеточку. Конечно, выступление Дженнифер Лопес дополняли зажигательные танцы. Звезда показала безумную энергетику, которой увлекла гостей мероприятия. Среди них были и звездные коллеги Дженнифер: Джейми Фокс, Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето, Ванесса Хадженс, Мэй Маск, София Карсон, Эд Вествик и другие.

Обратите внимание! Мероприятие прошло под эгидой UNICEF. Собравшиеся во время концерта средства направят на помощь украинским беженцам, которые вынуждены были покинуть родные дома из-за ужасной войны россии против Украины.