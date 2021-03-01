Скандальная Оксана Марченко рассказала, как почувствовала на себе введенные санкции
Телеведущая и жена Медчедчука Оксана Марченко уже почувствовала на себе давление санкций, введенных СНБО. По ее словам, у нее закрыты счета в банке и запрещены любые финансовые операции. Санкции также коснулись акций телеканала "1+1".
Источник:"Страна.ua"
Одиозная телеведущая рассказала, что узнала о введенных санкциях в отношении нее и ее мужа по телевидению. Она заявила, что "Зеленский упал в ее глазах ниже плинтуса" и ей искренне жаль украинцев, которые голосовали за него на президентских выборах. Марченко убеждена, что Зеленский унизил себя и власть в целом, а бороться с женщиной незаконными методами – это, по ее мнению, аморально.
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Эта власть давно стала непрогнозируемой, но примитивизм и циничная ограниченность этого шага со стороны власти зашкаливает,
– подчеркнула Марченко.
Она призналась, что из-за санкций ее бизнес очень пострадал, но для нее и мужа – кума Путина Владимира Медведчука – все только начинается. Впрочем, она убеждена, что вместе с мужем пройдет все испытания.
"Испытания незаконно введенными санкциями для нашей семьи только начались. Закрыты счета в банке, заблокированы любые финансовые операции, запрещены распоряжения и использование активов и собственности. По поводу бизнеса – я им владею, но управление осуществляется менеджерами компаний", – заявила Оксана Марченко.
Что касается телеканала "1 + 1", долей акций которого владеет телеведущая, то они заблокированы. Она не может ими распоряжаться. Оксана Марченко убеждена, что введение санкций по подозрению в финансировании терроризма является "абсурдным ярлыком власти для сокрытия своих незаконных действий". Женщина убеждена, что это скорее политическая расправа и нарушение конституционного принципа презумпции невиновности.
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Что известно о введении санций на Марченко и Медведчука:
- из-за уголовного производства Службы безопасности Украины относительно финансирования терроризма на Медведчука и Марченко наложили санкции на все имущество, которое находится в собственности нардепа, а все активы супругов будут заблокированы;
- на долю телеканала "1+1", которой владеет Оксана Марченко, тоже наложили арест;
- Украине вернут часть нефтепровода "Самара – Западное направление", которую присвоило окружение Медведчука.
- после введения санкций в отношении Марченко и ее мужа, ведущая заявила, что стала членом партии ОПЗЖ.
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