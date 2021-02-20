Оксана Марченко отреагировала на введенные против нее санкции и заявила о вступлении в ОПЗЖ
19 февраля стало известно, что против политика Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, которые поддерживают Россию, вводят санкции за финансирование терроризма. Скандальная жена нардепа опубликовала эмоциональное видео, в котором назвала действия СНБО и Владимира Зеленского беззаконными.
Источник:ютуб-канал Оксаны Марченко
В трехминутном ролике ведущая обратилась не только к первым лицам государства, но и к гражданам, заверив, что они с мужем Виктором Медведчуком якобы делают все для того, чтобы Украина была мирной и успешной. Кроме того, Оксана Марченко заявила, что отныне является членом партии ОПЗЖ.
Важно На Оксану Марченко наложили санкции
Реакция Оксаны Марченко на введение санкций
Решение СНБО ведущая назвала "неконституционным и репрессивным". Она вспомнила, что действующий президент Украины Владимир Зеленский летом 2003 года вместе с командой "Квартал 95" обратился к ней с просьбой о трудоустройстве. Тогда она якобы способствовала, чтобы комедийная программа появилась в эфире канала "1+1".
Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года вы начали выходить на канале "1+1" ... Вы уже в прошлом. И с каждой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой политический гроб,
– резко заявила Оксана Марченко.
Одиозная ведущая назвала себя и свою семью "будущим мирной и успешной Украины, в которой все граждане будут защищены от беззакония и будут жить счастливо". Несмотря на то, что Марченко отрицает российскую агрессию на Востоке и незаконную деятельность в оккупированном Крыму, она уверяет, что любит Украину и теперь будет вести политическую деятельность в партии ОПЗЖ.
Вы заставили меня взять политическое оружие. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась идти в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию ОПЗЖ,
– заявила Марченко.
Она добавила, что в составе пророссийской политической партии будет бороться с "зеленым произволом и беззаконием".
Реакция Оксаны Марченко на санкции: смотрите видео онлайн
Что известно о санкциях против Медведчука и Марченко:
- из-за уголовного производства Службы безопасности Украины касательно финансирования терроризма на Медведчука и Марченко наложили санкции на все имущество, которое находится в подчинении нардепа, а все активы супругов будут заблокированы;
- на долю телеканала "1+1", которой владеет Оксана Марченко, наложат арест;
- также Украине вернут часть нефтепровода "Самара – Западное направление", которую присвоило окружение Медведчука.
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