Украинская телеведущая Оксана Марченко попала "под санкции" из-за финансирования терроризма.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексея Данилова на брифинге 19 февраля 2021 года.

К слову Внесенная в "Миротворец" Оксана Марченко обнародовала видео разговора с хейтерами

На Оксану Марченко наложат санкции

Санкции вступят в силу, когда указ подпишет президент Владимир Зеленский, то есть сегодня, 19 февраля. Данилов добавил, что санкции применены согласно статье 258 частью 5 "Финансирование терроризма". Под санкции СНБО также попал муж Оксаны Марченко – Виктор Медведчук.

Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении у Медведчука,

– подчеркнул Данилов.

Читайте также Марченко владеет долей "1+1": что будет с телеканалом после введения санкций

Что известно о деятельности Оксаны Марченко?