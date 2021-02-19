На Оксану Марченко наложили санкции
Украинская телеведущая Оксана Марченко попала "под санкции" из-за финансирования терроризма.
Источник:24 канал
Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексея Данилова на брифинге 19 февраля 2021 года.
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На Оксану Марченко наложат санкции
Санкции вступят в силу, когда указ подпишет президент Владимир Зеленский, то есть сегодня, 19 февраля. Данилов добавил, что санкции применены согласно статье 258 частью 5 "Финансирование терроризма". Под санкции СНБО также попал муж Оксаны Марченко – Виктор Медведчук.
Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении у Медведчука,
– подчеркнул Данилов.
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Что известно о деятельности Оксаны Марченко?
- Скандальная телеведущая отрицала российскую агрессию в Украине и поддерживала оккупацию Крыма Россией.
- За это, а также за "финансирование террористов и российских оккупантов, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины", она недавно загремела в базу "Миротворца".
- Несколькими неделями ранее на телеканалы Медведчука" – ZIK, NewsOne и 112 – были наложены санкции. Вещание телеканалов прекратилось на ближайшие 5 лет.
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