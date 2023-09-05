Напомним, что Константин Войтенко и Валентина Маринина развелись еще в прошлом году. На днях эксдружина актера отважилась рассказать о домашнем насилии.

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Девушка Войтенка ответила на обвинение

Новая любимая украинского актера Константина Войтенка, дизайнерша Наталья Каминская ответила на комментарии по обвинениям.

Подписщица спросила у девушки, нормально ли ей быть с мужчиной, который избивает женщин. На это Наталья ответила резко: "У вас есть доказательства?"



Девушка Войтенка ответила на обвинения / Скриншот комментариев

Уже через несколько часов после того, как бывшая жена Войтенка обвинила его в домашнем насилии, Каминская опубликовала серию общих фото с ним и детьми.

На снимках влюбленная пара позировала вместе и со своими детьми – дочерью актера от Валентины Марининой и сыном Каминской от предыдущих отношений.

"Наши летние воспоминания", – подписала она фото.

Смотрите фото Натальи Каминской и Константина Войтенка:

Константина Войтенка обвинили в домашнем насилии