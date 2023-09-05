Напомним, что Константин Войтенко и Валентина Маринина развелись еще в прошлом году. На днях эксдружина актера отважилась рассказать о домашнем насилии.
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Девушка Войтенка ответила на обвинение
Новая любимая украинского актера Константина Войтенка, дизайнерша Наталья Каминская ответила на комментарии по обвинениям.
Подписщица спросила у девушки, нормально ли ей быть с мужчиной, который избивает женщин. На это Наталья ответила резко: "У вас есть доказательства?"
Девушка Войтенка ответила на обвинения / Скриншот комментариев
Уже через несколько часов после того, как бывшая жена Войтенка обвинила его в домашнем насилии, Каминская опубликовала серию общих фото с ним и детьми.
На снимках влюбленная пара позировала вместе и со своими детьми – дочерью актера от Валентины Марининой и сыном Каминской от предыдущих отношений.
"Наши летние воспоминания", – подписала она фото.
Смотрите фото Натальи Каминской и Константина Войтенка:
Константина Войтенка обвинили в домашнем насилии
- Валентина Маринина шокировала историями об издевательствах и избиениях со стороны эксчеловика. Она заявила, что Войтенко применял к ней все виды насилия.
- "Мой бывший муж, известный украинский актер Константин Войтенко, – домашний тиран с, допустим, нарциссическим расстройством психики и насильник", – заявила танцовщица.
- Однажды Валентина Маринина даже вызвала полицию после физического насилия. Тогда стражи порядка попросили ее помириться с мужем. Отец Валентины тоже отказывал писать заявление.
- Но после этого случая супруги уехали на отдых в Турцию, где Константин якобы велел ей обратиться к психиатру, а затем "играл в молчание". Валентина испытывала психологическое насилие.