Мне угрожали, – участница "От пацанки до панянки" оправдалась за свои заявления о языке

Участница известных проектов "От пацанки до панянки" и "СуперМама" Ирина Слюнько оправдалась за скандал. Она заявила, что ее слова об украинском языке были вырваны из контекста.

Ирина теперь пытается сделать из себя жертву – говорит, что соседи посылали ей угрозы. Напомним, что утром обнародовали видео, из-за которого участница шоу попала в скандал.

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Что известно о скандале с Ириной Слюнько

В сети обнародовали отрывок разговора, где участница "От пацапки до панянки" по прозвищу "Лида" эмоционально говорила по-русски.

Ваш киевский бомонд меня уже за**ал. Я уже прожила жизнь в Херсоне. Я училась в русской школе, я разговаривала и дальше буду разговаривать на русском языке,

– заявила Ирина Слюнько.

Она подчеркнула, что в государстве есть украинский язык, но ему это безразлично.



Ирина Слюнько попала в языковой скандал / Скриншот поста из ТГ-канала "Киев Info"

Как участник оправдывает свои заявления

В своих Instagram-stories Слюнько заявила, что она поругалась с соседями в совместном чате. Там ей якобы начали угрожать и оскорблять.

Мы попросили убрать машину, потому что не могли проехать. Мне начали писать, что у крестьянки появилась машина и т.д… Я в шоке. Я всегда была за Украину, я люблю Украину, остаюсь в Украине. Я говорю как на русском, так и на украинском,

– оправдалась Слюнька.

Она считает, что разговаривать на русском – это не равно поддерживать страну-агрессора. Кроме того, бывшая участница шоу заявила, что ей "очень обидно" было прочесть о себе неприятные комментарии.

Ирина добавила, что тоже сделала все скриншоты, чтобы люди увидели правду. "Я тоже сделала сундуки и буду жаловаться. Мне угрожают. Я еще пойду на "Говорит Украина", – прокричала блоггерша.



Ирина Слюнько оправдывается за свои слова / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Примечательно, что Слюнько наговорила много о соседях, авто, угрозах и ток-шоу, однако не объяснила слова: "Я разговаривала и буду разговаривать на русском языке… Да, у нас украинский, но мне так плохо, честно говоря".

К слову, недавно участница "Холостяка-12" Юлия Кучеренко рассказала о случаях травли, с которыми столкнулась в Одессе из-за украинского языка. Она призналась, что возмущена из-за отношения к украиноязычным.