Видео ссоры в чате дома ЖК "Новая Англия" в Киеве, где прозвучали эти резонансные заявления от участницы шоу, опубликовали в закрытом телеграмм-канале "Киев Info". Пока мы не можем быть уверены, что это действительно была Ирина Слинько, ведь в соцсетях можно использовать фото любого человека.

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Отметим, что девушка была подписана как "Лида", хоть на фото было именно Ирина. К тому же известно, что Слинько – из Херсона, о чем идет речь в аудио.



На фото изображена Ирина Слинько / Скриншот поста из ТГ-канала "Киев Info"

Из разговора не очень понятно, из-за чего именно начался скандал возможно через язык. Ведь участница "От пацапки до барышни" эмоционально говорила по-русски.

Ваш киевский бомонд меня уже за**ал. Я всю жизнь прожила в Херсоне. Я училась в русской школе, я разговаривала и дальше буду разговаривать на русском языке,

– заявила "Лида".

Она подтвердила, что в государстве есть украинский язык, но ей это безразлично. "Вы все – гниды. Я говорю и на украинском, и на русском языках. А вы кон**ены...", – сказала в аудио девушка.



Скандал с участницей "От пацанки до барышни" / Скриншот поста из ТГ-канала "Киев Info"

К слову, недавно участница "Холостяка-12" Юлия Кучеренко рассказала о случаях травли, с которыми столкнулась в Одессе из-за украинского языка. Она призналась, что возмущена из-за отношения к украиноязычным.