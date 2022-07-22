Премия YUNA попала в скандал: одна из победительниц выступала в россии после 2014 года
Победительница YUNA DaKooka получила статуэтку в номинации "Другой формат". Но впоследствии оказалось, что певица ездила в россию в 2017 году.
Недавно музыкальная премия YUNA наградила артистов в 17-ти номинациях. Но не обошлось без скандала спустя, сообщает 24 канал.
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Скандал вокруг YUNA
Украинская певица DaKooka получила статуэтку YUNA в номинации "Другой формат". Но после ее награждения пользователи сети заметили, что артистка выступала в россии после 2014 года. В частности, нашлась афиша в 2017 году. Да, она должна была поехать в Москву, Санкт-Петербург, Челябинск и другие города.
Афиша выступлений / Фото из фейсбука певицы
Также в сети нашли видео, как звезда выступала на российском фестивале "Боль". К тому же DaKooka отменила концерт во Львове того же года – боялась блокировки и шантажа.
DaKooka / Фото из фейсбука DaKooka
Как отреагировали организаторы премии
Соучредитель YUNA Павел Шилько в эфире радио "Промінь" пояснил, что оргкомитет конкурса проверит, действительно ли DaKooka была в России.
"Мы все проверим, после этого будем общаться с компанией Deloitte и будет принято решение. Если по регламенту она нарушила, то, конечно, она не имеет права ее получить", – сказал Шилько.Добавим, что в прошлом году награждение премией тоже не обошлось без прецедентов. Тогда Тина Кароль возмутилась, что ее никак не вспомнили и не отметили статуэткой, несмотря на насыщенный год.