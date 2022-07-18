Из-за войны мероприятие состоялось в онлайн-формате. Ведущим стал Владимир Остапчук, а имена лауреатов озвучивал генпродюсер и соучредитель премии Павел Шилько. Конверты с именами победителей представил представитель компании Deloitte Ukraine – гаранта прозрачности голосования жюри премии и неизменного партнера YUNA.

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За награды в престижной музыкальной премии артисты соревновались в 17-ти номинациях. Имена победителей узнайте дальше.

Победители YUNA-2022

"Лучший исполнитель" – Артем Пивоваров

– Артем Пивоваров "Лучшая исполнительница" – NK

– NK "Лучшая песня" – Wellboy – "Гуси"

– Wellboy – "Гуси" "Лучший альбом" – The HARDKISS – "Жива і не залізна"

– The HARDKISS – "Жива і не залізна" "Лучшая поп-группа" – KALUSH и KAZKA

– KALUSH и KAZKA "Лучшая рок-группа" – The HARDKISS

– The HARDKISS "Открытие года" – Wellboy

– Wellboy "Лучшая песня на другом языке" – TVORCHI – Falling

– TVORCHI – Falling "Лучший видеоклип" – MONATIK – "Зажигать / JOMO" (реж. Таню Муиньо)

– MONATIK – "Зажигать / JOMO" (реж. Таню Муиньо) "Лучший дуэт/коллаборация" – Бумбокс & Саша Чемеров – "Любила"

– Бумбокс & Саша Чемеров – "Любила" "Лучшее концертное шоу" - MONATIK - Made With Love and Rythm и TVORCHI - ROAD

- MONATIK - Made With Love and Rythm и TVORCHI - ROAD "Лучший электронный хит" – Go_A – SHUM

– Go_A – SHUM "Лучший хип-хоп хит" – KALUSH – "Зорі"

– KALUSH – "Зорі" "Лучший эстрадный хит" – Ирина Билык – "Не стримуй погляд"

– Ирина Билык – "Не стримуй погляд" "Другой формат" – DAKOOKA

– DAKOOKA "Лучшая песня к фильму" – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов – "На щастя" (фильм "Скажене весілля 3")

– Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов – "На щастя" (фильм "Скажене весілля 3") "Лучший менеджмент артиста" – Ирина Монатик (Monatik Corporation)

– Ирина Монатик (Monatik Corporation) Спецноменация "Музыкальная харизматическая пара" – Юлия Санина и Валерия Бебко (The HARDKISS).

В этом году организационный комитет премии вместе с победителями реализует благотворительный проект. Все статуэтки продадут на аукционах, а вырученные средства потратят на закупку аппаратов для реинфузии крови и для лечения ран отрицательным давлением. Сейчас эти аппараты необходимы на фронте, потому что с ними военные хирурги смогут спасать жизнь наших защитников.

YUNA-2022: главное