Из-за войны мероприятие состоялось в онлайн-формате. Ведущим стал Владимир Остапчук, а имена лауреатов озвучивал генпродюсер и соучредитель премии Павел Шилько. Конверты с именами победителей представил представитель компании Deloitte Ukraine – гаранта прозрачности голосования жюри премии и неизменного партнера YUNA.

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За награды в престижной музыкальной премии артисты соревновались в 17-ти номинациях. Имена победителей узнайте дальше.

Победители YUNA-2022

  • "Лучший исполнитель" – Артем Пивоваров
  • "Лучшая исполнительница" – NK
  • "Лучшая песня" – Wellboy – "Гуси"
  • "Лучший альбом" – The HARDKISS – "Жива і не залізна"
  • "Лучшая поп-группа" – KALUSH и KAZKA
  • "Лучшая рок-группа" – The HARDKISS
  • "Открытие года" – Wellboy
  • "Лучшая песня на другом языке" – TVORCHI – Falling
  • "Лучший видеоклип" – MONATIK – "Зажигать / JOMO" (реж. Таню Муиньо)
  • "Лучший дуэт/коллаборация" – Бумбокс & Саша Чемеров – "Любила"
  • "Лучшее концертное шоу" - MONATIK - Made With Love and Rythm и TVORCHI - ROAD
  • "Лучший электронный хит" – Go_A – SHUM
  • "Лучший хип-хоп хит" – KALUSH – "Зорі"
  • "Лучший эстрадный хит" – Ирина Билык – "Не стримуй погляд"
  • "Другой формат" – DAKOOKA
  • "Лучшая песня к фильму" – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов – "На щастя" (фильм "Скажене весілля 3")
  • "Лучший менеджмент артиста" – Ирина Монатик (Monatik Corporation)
  • Спецноменация "Музыкальная харизматическая пара" – Юлия Санина и Валерия Бебко (The HARDKISS).

В этом году организационный комитет премии вместе с победителями реализует благотворительный проект. Все статуэтки продадут на аукционах, а вырученные средства потратят на закупку аппаратов для реинфузии крови и для лечения ран отрицательным давлением. Сейчас эти аппараты необходимы на фронте, потому что с ними военные хирурги смогут спасать жизнь наших защитников.

YUNA-2022: главное

  • Церемония вручения премии должна была состояться 16 марта во Дворце "Украина" в Киеве. Ее отменили из-за полномасштабной войны россии против Украины.
  • На награды претендовали работы украинских артистов, выпущенных с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.
  • Победителей методом голосования определяло жюри премии, в состав которого входят 75 представителей музыкальной индустрии.