Такому зашквару не место, – победительница "Холостяка-12" ответила Остапчуку на скандальные слова

Победительница "Холостяка" Катя Лозовицкая высказалась о скандальных заявлениях Остапчука и других шоуменов о депиляции у женщин. Она назвала свои недостатки и рассказала о настоящей красоте женщин.

Скандал с украинскими шоуменами и их заявлениями об оценках женщин все еще бурно обсуждаются в сети. Не смолчала и победительница "Холостяка" Екатерина Лозовицкая.

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Катя Лозовицкая о скандальных заявлениях шоуменов

Модель опубликовала свое фото в купальнике и высказалась о том, почему она "не 10 из 10".

Я не 10 из 10. У меня есть растяжки. У меня есть целлюлит. У меня есть морщинки. У меня бывают синяки под глазами. Мое тело с утра может иметь отек. У меня растут волосы не только на голове… И этот список вполне нормальных вещей можно продолжать еще очень долго. Я – обычный человек,

– написала участница шоу.

Екатерина заметила, что девушки должны заботиться о себе, заботиться о теле и здоровье. Но делать это для себя, а не ради чьей-либо хорошей оценки. Она мягко высказалась в адрес шоуменов.

"Честно, не хочу переходить на личности. Мне кажется, что эти ребята получили уже достаточно хейта. Но хочу поблагодарить всех девушек, женщин, которые не молчат. Такому зашквару, еще и от известных людей, не место в инфопространстве нормального сознательного общества. Также, еще раз, хочу напомнить, что инстаграмная красота только в инстаграме. А вы, девушки, прекрасны со всеми своими плюсами и недостатками. Помните об этом. У меня все".



Екатерина Лозовицкая / Фото с инстаграма модели

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