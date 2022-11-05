Рабский контракт и штрафы по 100 тысяч: участница "Холостяка-12" шокировала признанием о проекте

28-летняя Настя покинула "Холостяк-12" во 2 выпуске, ведь главному герою показалось, что на первом месте для нее деньги, а потом любовь. После вылета девушка разнесла проект, рассказав о сценарии, рабском контракте и безумных штрафах.

После выхода в эфир 2 выпуска "Холостяка-12" Анастасия Кузьминская выплеснула в инстаграм-сторис все возмущение от проекта. Девушка "наехала" и на самого Алекса Топольского, и на психолога, и на редакторскую группу и даже на ведущего Григория Решетника. Более того, якобы именно из-за шоу ее семья была вынуждена бежать из Украины под взрывы.

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Участница "Холостяка-12" рассказала о контракте, сценарии и штрафах на проекте

Анастасия написала, что "монтаж и озвучка – это потрясающая штука, где очень хорошо показывали то, что было задумано". Однако это не самое страшное, что, по ее словам, сделали продюсеры "Холостяка". Она рассказала о непрерывных съемках без еды и сна, рабском контракте и штрафах до 100 тысяч гривен, манипуляции со стороны психолога, которая "сливала" правду главному герою, и редакторов, заставлявших участниц грызться друг с другом:

"отношение самого холостяка";

"отношение ведущего";

"отсутствие сна. Лично мне не дали поспать даже часа перед съемками, и в результате момент, где я сажусь в машину – это был конец вторых суток без сна";

"просьба редакторов говорить гадость о других и больше выяснять отношения на камеру, где я, естественно, отказывалась. После чего мне прямо говорили, что так я надолго не задержусь в проекте. Об этом мне сказали еще на первой вечеринке";

"психолог. Да, у нас она была на проекте, которая уникальным образом входила в доверие, а затем сливала всю инфу Алексу и сценаристам. Для выстраивания сюжета холостяк говорил девушкам такие вещи, которые буквально травмировали их, и после проекта участницам нужна была поддержка настоящего психолога и терапия, длительная, чтобы отойти от происходящего в самом проекте".

Девушка вспомнила, что контракт с проектом "Холостяк" подписывала "на коленях, на быструю руку перед первыми съемками". Она его даже не прочла, ведь на тот момент полностью доверяла команде, а когда показала своему адвокату, тот назвал договор рабством.

Все участники подписали строгий контракт, по которому мы не имели права ни на что до 9 июля 2022 года. Штрафы 50-100 тысяч гривен и нет возможности не идти на сотрудничество с каналом. Мой адвокат мне сообщил, что это не контракт, защищающий права обеих сторон, это рабство,

– возмутилась Анастасия.

Настя из "Холостяка" раскритиковала проект / Скриншот из инстаграм-сторис

Настя из "Холостяка" о контракте на проекте / Скриншот с инстаграм-сторис

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Кроме того, именно из-за строгого контракта и штрафов девушка была вынуждена приехать в Украину из Испании, куда собиралась перевезти семью на фоне угрозы вторжения России. Поскольку на 24 февраля были запланированы съемки пост шоу "Холостяка", Настя отложила эмиграцию семьи, чтобы не оштрафовали. Поэтому ей пришлось с одним чемоданом, испуганными детьми и мамой бежать в Европу через Молдову.

"Я знала, что в Украине опасно, и с нового года готовилась на переезд в Европу со всей семьей. Но все же по воле судьбы и строгим условиям контракта, я прилетела в Украину. Думала, для съемок пост шоу, оказалось для того, чтобы собрать всю жизнь в один чемодан, забрать детей и маму и лично вывезти их из-за начала войны", – рассказала Настя.

Настя из "Холостяка" бежала от войны в Украине из-за проекта / Скриншот с инстаграм-сторис

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Настя из "Холостяка-12" раскритиковала Алекса Топольского

Девушка выдала, что главный герой "Холостяка" Алекс Топольский "игнорировал все вопросы девушек, о себе совсем не рассказывал, все время отвечал "давай сначала о тебе, а потом обо мне", а затем съемки останавливались, и он уходил". Более того, он якобы умышленно довел Настю до слез при сыне.

Алекс довел меня до слез прямо при сыне именно разговорами о бывшем, а в выпуске сказал, что это не разговоры при детях. Красавчик просто. Сын был в шоке, он поэтому и попросил Алекса в конце не обижать меня… Они не показали момент, где ребенок хотел сесть рядом со мной, но Алекс попросил Макса сесть отдельно,

– прокомментировала Настя.

Более того, девушка заявила, что телеканал СТБ "официально не спросил разрешения на съемки сына", поэтому не имел права устраивать ей такой сюрприз на свидании с Алексом.

Настя из "Холостяка" раскритиковала Алекса Топольского / Скриншот из инстаграм-сторис